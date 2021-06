Zeker elf mensen, onder wie acht kinderen, zijn woensdag om het leven gekomen toen een gebouw in de miljoenenstad Mumbai boven op een ander gebouw instortte. Dat melden lokale autoriteiten.

Het gebouw kwam rond middernacht lokale tijd naar beneden in een noordelijke buitenwijk van Mumbai. Acht mensen raakten gewond en zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de omgeving.

Er zitten nog mensen onder het puin. Reddingswerkers zijn naar hen op zoek.

Het gebouw is waarschijnlijk ingestort door de grote hoeveelheid regen die woensdag viel tijdens de eerste zware regendag van de halfjaarlijkse moesson. Hierdoor storten er vaker gebouwen in de Indiase miljoenenstad in.