Het fotomoment van Donald Trump met een bijbel bij een kerk vorig jaar juni, was voor de militaire politie niet de reden om op hardhandige wijze een demonstratie tegen racisme in de buurt te beëindigen. Dat blijkt woensdag uit een rapport (pdf) van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Uit dat onderzoek blijkt dat de ontruiming al enkele uren bezig was zodat een veiligheidshek geïnstalleerd kon worden. Toenmalig minister van Justitie William Barr zou wel hebben geprobeerd om de ontruiming te versnellen, maar daar zou geen opvolging aan zijn gegeven.

De agenten, die onder meer traangas en rubberen kogels inzetten tegen de demonstranten, wisten volgens het rapport niet dat de president daar even later zou lopen.

Trump liep tien minuten nadat de laatste demonstrant was verdreven vanuit het Witte Huis, via het net ontruimde Lafayette Park, naar de kerk toe. Die kerk was kort daarvoor in brand gestoken door relschoppers. Het fotomoment kwam Trump op veel kritiek te staan, omdat het er schijn naar had dat hij opdracht had gegeven tot de ontruiming.

De hoogste militair van de VS, Mark Milley, betuigde achteraf spijt omdat hij naast de president liep tijdens de route naar de kerk. Volgens hem wekte zijn aanwezigheid de indruk dat het leger betrokken was bij binnenlandse politiek. "Ik had daar niet moeten zijn", zei Milley.

Voormalig president Trump bedankte de onderzoekers woensdag voor het rapport waarin hij naar eigen zeggen wordt vrijgepleit.

Het rapport gaat niet in op het geweld dat de agenten gebruikten tegen de demonstranten. De onderzoekers hebben wel kritiek op hoe de ontruiming is verlopen. Zo zou er drie keer zijn gewaarschuwd, maar hoorde een groot deel van de aanwezigen die waarschuwingen mogelijk niet. Ook zou er niet zijn verteld waar de demonstranten heen moesten gaan.