De bekende anticorruptiestichting FBK van de gedetineerde Russische oppositieleider Alexei Navalny is extremistisch en daarmee illegaal. Dat oordeelt een rechter in Rusland woensdag. Aanklagers hadden aangedrongen op maatregelen tegen het belangrijke politieke netwerk van Navalny, omdat de groep een opstand zou beramen met steun uit het Westen.

De zaak tegen de stichting werd achter gesloten deuren behandeld. Dat de organisatie als extremistisch zou worden bestempeld, werd al verwacht.

De FBK had zich onlangs al ontbonden. Dit om te voorkomen dat medewerkers worden vervolgd. De stichting publiceerde regelmatig over (vermeende) corruptie in alle lagen van de overheid.

Het verbieden van de FBK als extremistisch heeft een politieke achtergrond, stellen waarnemers. In de aanloop naar de parlementsverkiezingen in september heeft het parlement wetgeving aangenomen die leden en sponsors van als extremistisch bestempelde groeperingen verbiedt deel te nemen aan de stembusronde. Zo moet worden voorkomen dat de oppositie een kans maakt om de inmiddels zeer onpopulaire regerende partij Verenigd Rusland te verslaan.