Griekenland kan er ook niets aan doen dat vluchtelingen met verblijfspapieren doorreizen naar Nederland en andere noordelijke EU-landen. Dat de verzorgingsstaat in Griekenland wat kariger is dan elders, is nu eenmaal het gevolg van de door Europa afgedwongen bezuinigingen, zegt de Griekse migratieminister Notis Mitarachi.

Nederland en vijf andere landen krijgen veel vluchtelingen binnen die in Griekenland asiel hebben gekregen en vervolgens met hun Griekse papieren doorreizen. Ze mogen dan negentig dagen blijven, maar willen niet terug. De vluchtelingen krijgen dikwijls gelijk van de rechter, omdat Griekenland niet goed voor ze zou zorgen.

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) en vijf collega's deden daarover eerder deze week hun beklag. Ze vroegen de Europese Commissie om Griekenland te manen de opvang en inburgering voor deze vluchtelingen te verbeteren.

'Griekenland voldoet aan verplichtingen'

Maar Griekenland "voldoet aan zijn verplichtingen", houdt migratieminister Mitarachi vol. Een aantal voorzieningen is inderdaad "aanzienlijk teruggeschroefd", omdat dat na de Griekse schuldencrisis nu eenmaal moest van Europa. Maar daaronder hebben Grieken zelf vooralsnog altijd nog meer te lijden dan de migranten die het land verwelkomt, stelt de minister.

Als de rechter in noordelijke EU-landen om die reden niemand meer naar Griekenland wil sturen, dan ligt dat volgens Mitarachi "buiten de macht van de Griekse autoriteiten". Hij heeft de zes klagers geantwoord dat "het duidelijk is dat Griekenland aan al zijn verplichtingen voldoet. Ik dank hen voor hun zorgen."

Europese Commissie uit zorgen over 'herriekanon'

Andere EU-landen zijn al langer bezorgd over de omgang van Griekenland met de vele migranten die er Europa binnenkomen. Zo ontstond afgelopen week beroering over een 'herriekanon' waarmee de Grieken migranten zouden willen afschrikken.

Ook de Europese Commissie vindt dat maar een "rare manier" om de grens te bewaken. Voorlopig onderneemt Brussel geen actie, zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Ylva Johansson. Eerst moet duidelijk worden of Griekenland met de geluidskanonnen EU-regels schendt.