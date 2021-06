De Britse politieman Wayne Couzens heeft bekend de Londense marketingmedewerker Sarah Everard in maart te hebben ontvoerd en verkracht, meldt BBC News dinsdag. Couzens acht zichzelf bovendien verantwoordelijk voor haar dood, maar legde daarvoor geen officiële bekentenis af. Hij wordt wel verdacht van de moord op Everard.

De 33-jarige Everard verdween op 3 maart in haar woonplaats Londen. Ze liep 's avonds naar huis vanaf de woning van een vriendin. Om 21.30 uur werd ze voor het laatst gezien.

Dagenlang bleef het onduidelijk waar Everard was gebleven. Ze werd een dag na de moord als vermist opgegeven door haar vriend. Haar lichaam werd op 10 maart gevonden in een bosgebied.

De 48-jarige Couzens werd enkele dagen na de moord opgepakt. De verdachte werkte als politieagent in Londen.

De moord op Everard leidde in het Verenigd Koninkrijk tot ongerustheid over de veiligheid van vrouwen in het land. Op sociale media lieten veel vrouwen weten dat ze het eng vinden om 's avonds alleen naar buiten te gaan. Ook vertelden vrouwen wat ze doen om zichzelf veilig te voelen.

In maart greep de Londense politie in tijdens een wake voor Everard en dat leidde tot veel kritiek. De Britse premier Boris Johnson beloofde vervolgens een onderzoek naar het politieoptreden.

Verbetering: In dit artikel werd eerst vermeld dat Couzens ook de moord op Everard had bekend. Dat blijkt niet te kloppen. Couzens voelt zich verantwoordelijk voor haar dood, maar heeft geen officiële bekentenis afgelegd. Het artikel is aangepast.