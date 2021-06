De voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is in hoger beroep ook schuldig bevonden aan het plegen van genocide in Srebrenica. De 79-jarige Mladic moet daardoor levenslang de cel in: hij kan de straf niet nogmaals aanvechten.

Wat gebeurde er ook alweer in Srebrenica? Tijdens de Bosnische Burgeroorlog werd de stad Srebrenica op 11 juli 1995 binnengevallen door eenheden onder leiding van Mladic. In en rondom de plaats vonden diverse massaslachtingen plaats: meer dan zevenduizend moslimjongens en -mannen werden om het leven gebracht.

Mladic werd in november 2017 door het Joegoslaviëtribunaal al verantwoordelijk gehouden voor de volkerenmoord in Srebrenica en het stelselmatig beschieten van burgers in omsingeld Sarajevo. Daarnaast liet hij na iets te doen tegen ondergeschikten die oorlogsmisdaden pleegden. Zijn misdaden werden beschreven als "de meest gruwelijke misdaden die de mensheid heeft gekend".

De legerleider werd echter niet verantwoordelijk gehouden voor volkerenmoord in zes andere Bosnische dorpen. De aanklagers lieten daarop weten in hoger beroep te gaan. Volgens persbureau Reuters is hun hoger beroep verworpen en wordt Mladic dus niet verantwoordelijk gehouden voor die massamoorden .

Volgens de verdediging zou Mladic als zondebok hebben gediend. In die redenering ging het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen dinsdag niet mee. Het tribunaal had het proces overgenomen van het Joegoslaviëtribunaal. Tijdens het hoger beroep keek het puur naar de manier waarop de rechters van het tribunaal hun oordeel hebben gevormd.

Het is niet duidelijk waar Mladic de rest van zijn straf moet uitzitten.