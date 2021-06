Een vrouw in El Salvador is na negen jaar celstraf wegens het ondergaan van een abortus vrijgelaten. De celstraf voor de 28-jarige Sara Rogel was door toedoen van advocaten verlaagd van dertig naar tien jaar. Nu is ze bijna anderhalf jaar eerder voorwaardelijk vrijgekomen.

Aanklagers verzetten zich nog tegen de vervroegde vrijlating. Het Centraal-Amerikaanse land is een van de weinige landen waar abortus ten strengste verboden is en in enkele gevallen wordt berecht als moord.

Rogel werd na acht maanden zwangerschap bloedend en bewusteloos door haar familie naar een ziekenhuis gebracht. Het ziekenhuispersoneel vond het geval verdacht en waarschuwde de politie, die haar verdacht van abortus en onmiddellijk aanhield.

President Nayib Bukele is tegen abortus en werkt herziening van de abortuswetgeving tegen. Hij vindt het afbreken van de zwangerschap "genocide".