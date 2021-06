Griekenland heeft besloten om aanvragen van asielzoekers uit onder meer Afghanistan, Pakistan, Bangladesh en Somalië die zich in Turkije bevinden niet langer van geval tot geval te bekijken. Turkije zou voor hen allemaal een veilig land zijn. Dat gold vanwege afspraken tussen de EU en Turkije voorheen alleen voor Syrische vluchtelingen.

Al deze personen zouden volgens Griekenland in Turkije niet langer gevaar lopen vanwege hun afkomst, religie of politieke overtuigingen. Griekenland keurde tot nu toe al bijna geen asielaanvragen van mensen uit deze landen goed.

De Griekse ministeries van Migratie en Asiel en Buitenlandse Zaken hebben in een verklaring gezegd dat ze Turkije voor het eerst in de geschiedenis beschouwen als een veilig land. Notis Mitarachi, de Griekse minister van Migratie en Asiel, ziet het Griekse besluit als een belangrijke stap om illegale immigratie en mensensmokkel tegen te gaan.

Het zou het voor Griekenland makkelijker maken om afspraken tussen de Europese Unie en Turkije uit 2016 over het terugsturen van vluchtelingen naar Turkije na te komen.

Vluchtelingen die in Griekenland aankomen, moeten op grond van deze afspraken met Turkije terug naar dat land. Een deel van hun medische zorg, onderwijs en (minimale) inkomensondersteuning wordt betaald door de Europese Unie.

Turkije weigert vluchtelingen terug te laten keren

Turkije weigert echter sinds maart 2020 vluchtelingen nog te laten terugkeren. Officieel zegt het land dat te doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Griekenland en Turkije ruziën al langer over het opnemen van vluchtelingen. Turkije beschuldigt Griekenland ervan bootvluchtelingen terug te duwen naar zee.

Nederlandse Europarlementariër luidde de noodklok

GroenLinks-Europarlementariër Tineke Strik maakte zich in mei grote zorgen over de duizenden uitgeprocedeerde vluchtelingen die vastzitten op de Griekse eilanden.

Volgens Strik gaat de Griekse regering de situatie van veel meer asielzoekers op de Griekse eilanden verergeren. "Tot nu toe werd Turkije alleen voor Syrische vluchtelingen veilig verklaard, omdat zij tijdelijke bescherming krijgen in Turkije", reageert de Europarlementariër tegen NU.nl. "Ook de EU-Turkijedeal voorziet alleen financiële ondersteuning van de Syrische vluchtelingen."

"Voor niet-Syrische vluchtelingen is de veiligheid in Turkije al helemaal niet gegarandeerd. Ze moeten jaren wachten op een asielprocedure en ze lopen groot risico op uitzetting naar onveilige situaties", is Strik van mening. "Bovendien geldt ook voor hen, net als bij de Syrische vluchtelingen, dat de Turkse president Recep Erdogan al sinds maart vorig jaar helemaal niemand terugneemt van Griekenland."

'Griekse regering handelt in strijd met EU-asielrecht'

Strik wijst op de asielregels van de EU. Daarin mag volgens de Europarlementariër een asielzoeker alleen worden verteld dat hij terug kan naar een zogenoemd veilig derde land als dat land hem of haar daadwerkelijk terugneemt.

"Met dit besluit handelt de Griekse regering dus in strijd met het EU-asielrecht en brengt ze nog meer asielzoekers in een uitzichtloze en mensonwaardige situatie, leidend tot een zwervend bestaan of eindeloze gevangenschap", concludeert Strik. "Hen wordt de kans op een eerlijke asielprocedure ontnomen. De Europese Commissie en andere lidstaten moeten hun verantwoordelijkheid nemen om dit te stoppen."