De autoriteiten in Australië en Nieuw-Zeeland hebben dinsdag honderden arrestaties uitgevoerd bij een internationale politieactie. Bij die grootschalige actie werden maandag al in zestien landen arrestaties uitgevoerd, waaronder in Nederland.

Europol geeft dinsdagochtend om 10.00 uur een persconferentie waarin meer bekend wordt gemaakt over de actie.

De politie in Nieuw-Zeeland heeft dinsdag 35 mensen aangehouden. Er zijn negenhonderd aanklachten tegen hen ingediend en er is voor ongeveer 3,7 miljoen Nieuw-Zeelandse dollar (2,2 miljoen euro) aan activa in beslag genomen.

Bij een operatie van de Australische federale politie werden dinsdag 224 leden van een crimineel netwerk opgepakt. Meer dan vierduizend agenten waren bij die actie betrokken.

Er worden meer arrestaties verwacht in Australië en andere landen die betrokken zijn bij het onderzoek. Volgens de Australische politie, die nauw samenwerkte met de FBI, hebben de opgepakte verdachten banden met de in het land gevestigde Italiaanse maffia, verboden motorbendes, het Aziatische misdaadsyndicaat en de Albanese georganiseerde misdaad.

Criminelen maakten gebruik van FBI-communicatieplatform

De acties in Australië en Nieuw-Zeeland maakten deel uit van de wereldwijde operatie Trojan Shield, die in meer dan een dozijn landen wordt uitgevoerd onder leiding van de Amerikaanse politiedienst FBI.

De criminelen maakten gebruik van versleutelde communicatie via een platform met de naam ANOM dat heimelijk werd beheerd door de FBI. Zo konden agenten meekijken met gesprekken tussen de verdachten. Daarin spraken ze over moordaanslagen, massale drugshandel en wapendistributie.

Door het vroegtijdig onderscheppen van de informatie trad de politie op tegen twintig doodsbedreigingen en zouden mogelijk de levens van een aanzienlijk aantal onschuldige omstanders zijn gered.

In Nederland zouden er invallen, arrestaties en doorzoekingen in onder meer Noord-Brabant, Limburg en Rotterdam zijn verricht. Ook in Duitsland en Zweden zouden huiszoekingen zijn gedaan.