De radicaal-linkse kandidaat Pedro Castillo heeft in een nek-aan-nekrace de Peruaanse presidentsverkiezingen van 6 juni gewonnen, heeft de electorale commissie maandag na meer dan een maand bekendgemaakt. Met slechts 44.000 stemmen meer won hij nipt van zijn rechts-populistische tegenstander Keiko Fujimori.

Het kostte de verkiezingscommissie ruim een maand om de uiteindelijke verkiezingsuitslag te bepalen. Beide kandidaten maakten bezwaar tegen bepaalde kiesdistricten en daarom duurde het tellen langer dan gebruikelijk.

Eerder op maandag liet Fujimori al weten zich bij de uitslag neer te zullen leggen.

Castillo (51) is een schoolleraar en vakbondsleider die de nieuwe marxistisch-leninistische Partij partij Perú Libre (Vrij Peru) oprichtte. Hij is erg populair bij de inwoners van de landelijke gebieden van Peru, terwijl zijn opponent Fujimori (46) alle grote steden wist te winnen. Castillo presenteert zich als een socialistische leider die opkomt voor de armen, zo is zijn slogan "geen armoede meer in een rijk land".

Peru is de tweede grootste producent van koper en Castillo heeft toegezegd daarop de belastingen te zullen verhogen. Hij wil de ongelijkheid in de samenleving aanpakken door dat geld te investeren in onderwijs en gezondheid. Ook is hij van plan om grote mijn- en gasbedrijven te nationaliseren.

Het is nu aan Castillo om de ongekende coronacrisis in het land aan te pakken. Het land telt inmiddels meer dan 195.000 overlijdens en meer dan 2 miljoen van de 32 miljoen inwoners raakten besmet. Bovendien komt de vaccinatiecampagne moeizaam van de grond.

Tot begin deze maand had Castillo, die nooit eerder een politieke functie vervulde, geen beleidsadviseurs. Volgens historici is Castillo de eerste Peruaanse president die van het platteland komt, maar wat hij precies van plan is met het Zuid-Amerikaanse land is nog onduidelijk.

Peruanen moesten kiezen uit twee uitersten

De Peruanen moesten kiezen tussen twee politieke uitersten in verkiezingen die draaiden om de politieke en economische instabiliteit van het Zuid-Amerikaanse land. Het coronavirus heeft de Peruaanse economie verder verslechterd en inmiddels leeft 10 procent van de inwoners onder de armoedegrens. Ook staat de werkloosheid op een hoogtepunt.

Fujimori, die twee keer eerder een gooi deed naar het presidentschap, is de dochter van de voor wandaden veroordeelde autoritaire oud-president Alberto Fujimori. Ze wilde bij winst de grip op de democratische instituties verstevigen en terug naar een autoritair regime, die ze in het Spaans demodura (harde democratie) noemde. Ook wilde ze haar vader gratie verlenen.

Fujimori wordt beschuldigd van het aannemen van miljoenen dollars smeergeld van een criminele organisatie bij de voorgaande verkiezingen. Bij een veroordeling zou ze daarvoor 30 jaar in de cel kunnen verdwijnen. Fujimori heeft de beschuldigingen altijd ontkend en noemt ze politiek gemotiveerd.

Het Andesland verkeert al maanden in een politieke crisis sinds eind vorig jaar de populaire president Martín Vizcarra werd afgezet door het parlement vanwege corruptiebeschuldigingen. Zijn opvolger Manuel Merino wist het slechts enkele dagen vol te houden, maar gooide de handdoek in de ring na massale protesten. Hij werd opgevolgd door Francisco Sagasti.

De inauguratie van Castillo staat gepland op 28 juli.