Vier personen zijn in de Canadese stad London, vlak bij Toronto, doodgereden omdat ze moslim waren, meldt de politie maandag. Bij de fatale aanrijding van zondag viel ook een gewonde. Dit vijfde slachtoffer, een negenjarige jongen, ligt nog in het ziekenhuis.

De twintigjarige verdachte wordt vervolgd voor vier moorden en een poging tot moord. Hij reed na zijn daad door. Agenten arresteerden hem ongeveer 6 kilometer verderop bij een winkelcentrum. De politie denkt dat hij zijn slachtoffers aanviel vanwege hun religie.

De vijf personen behoren tot dezelfde familie. Ze maakten zondag een avondwandeling en stonden stil bij een kruispunt toen ze werden aangereden. Een 74-jarige vrouw stierf ter plekke. Een man (46), vrouw (44) en meisje (15) overleden kort daarna in het ziekenhuis. Het jongste slachtoffer zou ernstige, maar niet levensgevaarlijke verwondingen hebben.

"Laat me duidelijk zijn, dit was een daad van massamoord gepleegd tegen moslims", zegt burgemeester Ed Holder over de aanrijding in zijn stad. Premier Doug Ford van de provincie Ontario, waar London onder valt, schrijft op Twitter dat gerechtigheid nodig is na de "gruwelijke daad van haat" en dat er einde moet komen aan dit soort daden.

Belangenorganisatie spreekt van terroristische aanval

Een belangenorganisatie voor Canadese moslims meldt dat er geen relatie was tussen de slachtoffers en dader. "Hij kende ze niet. Dit is een terroristische aanval op Canadees grondgebied en zou ook zo moeten worden behandeld", aldus de voorzitter. Er wordt nog gekeken of de verdachte kan worden vervolgd voor terrorisme.

De aanval in London was de ergste tegen Canadese moslims sinds 2017. In januari dat jaar drong een gewapende man een moskee in Quebec binnen en schoot daar om zich heen. Zes mensen stierven, bijna twintig anderen raakten gewond.