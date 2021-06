De Russische oppositieleider Alexei Navalny is door de autoriteiten teruggebracht naar een strafkolonie. De bekende tegenstander van president Vladimir Poetin lag de afgelopen tijd in een gevangenisziekenhuis, omdat hij tijdens zijn gevangenschap in hongerstaking was gegaan. Hij wilde zo betere medische zorg afdwingen.

Het team van Navalny meldt op Twitter dat de politicus is overgebracht naar de strafkolonie in Pokrov, op zo'n 100 kilometer van Moskou. Hij moet daar een gevangenisstraf van 2,5 jaar uitzitten vanwege een eerdere veroordeling in een fraudezaak. De oppositieleider en zijn aanhangers zeggen dat de beschuldigingen politiek gemotiveerd waren.

Navalny staat door zijn gevangenschap aan de zijlijn in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van september. Ook zijn medestanders ondervinden tegenwerking.

Poetin keurde afgelopen week een omstreden anti-extremismewet goed. Die wet zal naar verwachting worden gebruikt om te voorkomen dat sommige politieke tegenstanders zich straks kandidaat kunnen stellen.

Navalny begon zijn hongerstaking eind maart. Omdat zijn gezondheid hierdoor sterk achteruitging, vreesden artsen voor het leven van de criticus van het Kremlin.