Het prominente Russische oppositielid Dmitry Gudkov is zijn land ontvlucht uit angst voor detentie. "Ik ga naar Kiev", liet hij zondag weten via de berichtendienst Telegram.

De criticus van het Kremlin zei van kennissen met nauwe banden met de regering te hebben gehoord dat er strafmaatregelen tegen hem worden geformuleerd, zodat hij niet kan deelnemen aan de parlementsverkiezingen in de herfst. Het voormalige lid van de Doema, het Russische parlement, hekelt dat er alles aan wordt gedaan om te voorkomen dat hij zich kandidaat kan stellen.

Gudkov werd donderdag vrijgelaten, nadat hij 48 uur was vastgehouden. De Europese Unie had kritiek op zijn arrestatie.

Hij werd samen opgepakt met Andrei Pivovarov, die van een vlucht richting Polen was geplukt. Pivovarov moet twee maanden in de cel blijven. Hij is de voormalige directeur van Open Rusland, de beweging van de Russische oligarch in ballingschap Mikhail Khodorkovsky.

Oppositieleden klagen al jaren dat de machthebbers in Rusland hardhandig optreden tegen andersdenkenden. Tientallen leden van de oppositie zitten al in de gevangenis.

De partij van president Vladimir Poetin hoopt in september opnieuw een absolute meerderheid te behalen in de Doema. Gudkov liet weten dat hij zeker tot aan de verkiezingen in het buitenland zal blijven. Zijn familie en vrienden zullen die beslissing begrijpen, schreef de politicus. Ook zij worden bedreigd.