Bij een stemlokaal in Mexico, waar zondag verkiezingen werden gehouden, is een afgehakt hoofd naar binnen gegooid. Ook zijn in de buurt plastic tassen met ledematen gevonden, meldden de autoriteiten in Terrazas del Valle, vlak bij de noordwestelijke stad Tijuana.

De dader zou zijn gevlucht. Het is niet duidelijk of die later is aangehouden. Ook is niet bekend of de actie iets heeft te maken met de verkiezingen. De campagneperiode was een van de bloedigste uit de recente geschiedenis.

Elders in het land werd zondag een granaat, die weliswaar niet op scherp stond, naar een stembureau gegooid.

In Mexico werd zondag gestemd om meer dan twintigduizend politieke posten in te vullen. Het gaat om lokale en regionale posten en zetels in het parlement. Daarnaast worden 15 van de 31 gouverneurs gekozen. Tientallen kandidaten zijn in de aanloop naar de verkiezingen omgebracht door criminele groeperingen of politieke tegenstanders. Ook enkele familieleden en leden van campagneteams zijn gedood.

Volgens het onderzoeksbureau Etellekt gaat het om zeker 35 politieke moorden in de afgelopen acht maanden. Vrijdagavond werd een burgemeesterskandidaat voor de plaats Cazones de Herrera in de provincie Veracruz vermoord door een groep gemaskerde mannen.