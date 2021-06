De vrouwelijke Syriëganger die zaterdag aan een Nederlandse delegatie is overgedragen, is zondagochtend aangekomen in Nederland en aangehouden. Ze wordt woensdag door het Openbaar Ministerie (OM) voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam, laat een OM-woordvoerder aan NU.nl weten.

De vrouw, haar twee kinderen en een slachtoffer van kinderontvoering werden zaterdag opgehaald door een Nederlandse delegatie. De delegatie staat onder leiding van de Nederlandse gezant voor Syrië Emiel de Bont en vertegenwoordiger Dirk Jan Nieuwenhuis van Buitenlandse Zaken. Het ministerie wilde de Syriëganger naar Nederland halen om te voorkomen dat ze niet meer kon worden vervolgd.

Hoewel het ministerie vanwege privacyredenen geen uitspraak over de identiteit van de vrouw wilde doen, bevestigde advocaat Tamara Buruma zaterdagavond dat het om haar cliënt Ilham B. uit Gouda gaat.

B. werd al sinds 2016 vervolgd voor het plegen van een terroristisch misdrijf. De rechtszaak dreigde vorig jaar stilgelegd te worden, omdat Nederland geen stappen ondernam om de vrouw uit Syrië te halen. Zaterdag deed zich volgens het ministerie een "uitzonderlijke gelegenheid" voor, waardoor de vrouw kon worden overgedragen.

De kinderen van B. en het slachtoffer van ontvoering worden overgedragen aan de kinderbescherming.