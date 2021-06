Bij een aanval op zeven Nigeriaanse dorpen door een criminele bende zijn afgelopen donderdag zeker 88 mensen omgekomen. Dat meldt de politie in de deelstaat Kebbi zondag. Het dodental loopt naar verwachting verder op.

De aanval zou zijn uitgevoerd door veedieven die op motoren door het district Danko-Wasagu reden. Veel inwoners sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. De politie heeft manschappen naar het gebied gestuurd om nieuwe aanvallen te voorkomen.

De daders komen vermoedelijk uit een aangrenzende staat. Veel bendes terroriseren omliggende gebieden vanuit hun schuilplaatsen in het grote Ruguwoud. Veiligheidstroepen zijn in het noorden van het land ook verwikkeld in een gewapend conflict met jihadisten en lijken niet bij machte om een einde te maken aan het geweld.

Bendes konden daardoor de afgelopen maanden ook hun aanvallen op scholen opvoeren. Ze ontvoeren grote groepen scholieren en vragen dan om losgeld. De autoriteiten in de staat Niger maakten afgelopen week bekend te onderhandelen met criminelen die 136 kinderen hebben gekidnapt uit een islamitische school.