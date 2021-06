De Israëlische binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet heeft zaterdag een ongebruikelijke verklaring naar buiten gebracht. Daarin waarschuwt de veiligheidsdienst voor het risico op bloedvergieten vanwege de grote verdeeldheid in het land. Met name in discussies op sociale media ziet de veiligheidsdienst een toename van ernstige radicalisering.

Wat mensen online plaatsen, wordt volgens Shin Bet-directeur Nadav Argaman steeds gewelddadiger. Sommigen zullen dit interpreteren als een discours waarin "gewelddadige en illegale activiteiten" zijn toegestaan "die tot lichamelijk letsel kunnen leiden". Hij roept alle politieke en religieuze leiders op tot de-escalatie.

De binnenlandse veiligheidsdienst beschermt sinds afgelopen donderdag de nationalistische politicus Naftali Bennett, die straks de nieuwe premier van Israël mag worden. Met een groot aantal andere partijen smeedde hij deze week een monsterverbond, waardoor er na twaalf jaar een einde komt aan het premierschap van Benjamin Netanyahu.

Op sociale media wordt de 49-jarige Bennett steeds vaker bedreigd. Ook is er tegen hem gedemonstreerd. Ook Netanyahu heeft zich afkeurend over hem uitgelaten en sprak van het "verraad van de eeuw".

De 71-jarige premier zei op Twitter dat "alle parlementariërs die met rechtse stemmen zijn verkozen zich moeten verzetten tegen deze gevaarlijke linkse regering", die nog wel moet worden goedgekeurd door het Israëlische parlement.