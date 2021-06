De Syriëganger die zaterdag is overgedragen aan een Nederlandse delegatie, is Ilham B. uit Gouda, bevestigt haar advocaat Tamara Buruma na berichtgeving van onder meer de NOS. Naast de vrouw, die sinds 2016 in Nederland wordt vervolgd, werden ook haar twee kinderen en een twaalfjarig meisje overgedragen.

B., die vastzat in een kamp in Syrië, wordt verdacht van het plegen van een terroristisch misdrijf. Ze vertrok in maart 2016 naar Syrië om zich aan te sluiten bij de terreurorganisatie Islamistische Staat (IS).

De vrouw kon echter niet worden veroordeeld, omdat ze niet bij de zitting aanwezig kon zijn. Het verdiende wel de voorkeur dat B. in Nederland werd vervolgd, schreef minister van Justitie Ferd Grapperhaus destijds. Nederland ondernam echter geen concrete stappen om de vrouw terug te halen uit het gebied, waardoor vorig jaar stopzetting van de rechtsgang dreigde.

Bij aankomst in Nederland wordt B. gelijk aangehouden, zegt Buruma tegen de NOS. Haar twee kinderen zouden dan worden overgedragen aan de Kinderbescherming, evenals het derde kind. Het twaalfjarige meisje zou "vanwege humanitaire redenen" met toestemming van haar moeder uit het gebied zijn gehaald.

De overdracht zou zijn geleid door Emiel de Bont, de Nederlandse gezant voor Syrië, en vertegenwoordiger Dirk Jan Nieuwenhuis van Buitenlandse Zaken. De Bont zei tegen persbureau AFP dat de delegatie "een duidelijk en goed omschreven mandaat had om een klein aantal Nederlanders op te halen dat tot nog toe in een detentievoorziening verbleef".

Koerdische media, evenals twee Nederlandse verslaggevers in de regio, meldden de overdracht ook. De ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken hebben nog geen uitspraken willen doen over de overdracht.