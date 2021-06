Het Koerdische bestuur in het noordoosten van Syrië zegt Nederlanders uit 'IS-gezinnen' te hebben overgedragen aan een Nederlandse delegatie. Volgens de NOS gaat het om een vrouw en drie kinderen. Persbureau AFP schrijft dat het viertal is overgedragen aan een delegatie geleid door de Nederlandse gezant voor Syrië Emiel de Bont en vertegenwoordiger Dirk Jan Nieuwenhuis van Buitenlandse Zaken. De ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken willen dit niet bevestigen.

Het gaat om de overdracht van een Nederlandse vrouw en haar twee kinderen, alsmede een meisje van 12 jaar. Dat zou gaan om "een humanitaire kwestie", aldus Omar. Haar moeder heeft volgens Omar ingestemd met de repatriëring na een verzoek van de Nederlandse overheid.

Volgens De Bont had de delegatie "een duidelijk en goed omschreven mandaat om een klein aantal Nederlanders op te halen dat tot nog toe in een detentievoorziening verbleef", zo zegt hij tegen AFP. Dat zou zijn gebeurd op basis van een rechterlijke uitspraak in Nederland.

De delegatie reisde voor de overdracht naar de Syrische plaats Qamishli. Die ligt aan de grens met Turkije. De Nederlanders zijn ontvangen door Omar, die op Twitter een foto deelde van de bijeenkomst met de "speciale Syrië-gezant van de Nederlandse regering".

Koerdische media, evenals twee Nederlandse verslaggevers in de regio, meldden de overdracht ook.

Landen voelen weinig voor repatriëren buitenlandse IS'ers

Tijdens de Syrische burgeroorlog trokken ook buitenlanders naar Syrië om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat. De Koerden hebben veel buitenlandse IS'ers gevangengenomen. Ze hebben buitenlandse overheden ertoe opgeroepen hun burgers te repatriëren, maar veel landen voelen daar weinig voor.

Frankrijk haalde in 2019 twaalf Franse kinderen terug uit Syrië en nam ook twee Nederlandse weeskinderen mee. Volgens de Nederlandse regering ging dat om een uitzondering.

Gemengde reacties in Kamer

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt niet op de berichten in te kunnen gaan. In de Tweede Kamer wordt ondertussen bezorgd gereageerd.

"Als dit waar is, hebben Kaag (Sigrid, demissionair minister van Buitenlandse Zaken, red.) en Grapperhaus (Ferd, demissionair minister van Justitie en Veiligheid, red.) een groot politiek probleem", twittert PVV-leider Geert Wilders. "Het is onacceptabel en onaanvaardbaar dat we de islamitische vijand van ISIS hierheen halen."

CDA-Kamerlid Anne Kuik wil "zo snel mogelijk opheldering", Ingrid Michon van de VVD vindt het een "zeer zorgwekkende ontwikkeling" en vraagt het demissionaire kabinet ook om duidelijkheid.

Niet alle partijen reageren negatief. D66-Kamerlid Hanneke van der Werf vindt het "goed voor de veiligheid van Nederland" om IS-vrouwen hierheen te halen en te berechten, om zo te voorkomen dat ze van de radar verdwijnen. "Niet in het minst voor hun kinderen, die onder erbarmelijke omstandigheden leven en door IS geronseld worden."

Mirjam Bikker van de ChristenUnie reageert terughoudend, maar zegt wel dat het volgens haar "cruciaal" is dat Nederland zich inspant voor berechting van IS-strijders, "dus ook de vrouwen". "Hoe dan ook moet het recht zijn loop hebben. En voor deze kinderen is goede zorg onder overheidstoezicht nodig."