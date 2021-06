De vooraanstaande Duitse bisschop en kardinaal Reinhard Marx heeft zijn ontslag ingediend bij paus Franciscus. De kardinaal zegt zich medeverantwoordelijk te voelen voor de schandalen rond seksueel misbruik gepleegd door kerkelijke gezagdragers.

De voormalige voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie en aartsbisschop van München heeft de paus een brief geschreven en daarin gezegd dat er in de afgelopen tien jaar van onderzoek naar misstanden in de Duitse rooms-katholieke kerk erg veel is misgegaan.

Veel mensen hebben gefaald, er zijn administratieve fouten gemaakt en ook het instituut van de kerk heeft veel nagelaten. Marx zegt dat hij zich verantwoordelijk voelt en hij vindt dat de kerk op een dood punt is aangeland. Hij hoopt dat zijn vertrek als bisschop meer ruimte biedt voor een nieuw begin.

Duitse media melden dat hij de brief 21 mei heeft gestuurd. De paus heeft zijn ontslag vooralsnog niet aanvaard en heeft laten weten dat Marx voorlopig op zijn post moet blijven.

De paus heeft afgelopen week nog twee bisschoppen die niet uit Duitsland komen naar Keulen gestuurd om meer onderzoek naar misstanden te doen. Het gaat over het algemeen om oude gevallen van misbruik gepleegd over tientallen jaren en het onderzoek ernaar verloopt traag.