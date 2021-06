De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) heeft vijf Syrische functionarissen geïdentificeerd die verantwoordelijk zijn voor de gifgasaanval op Khan Sheikhoun in het voorjaar van 2017. Bij de aanval met sarin, een van de dodelijkste gifgasaanvallen in Syrië, kwamen zeker 83 mensen om.

Het zou gaan om vijf hoge Syrische officieren, die achter meerdere gifgasaanvallen met sarin zitten, zegt MIVD-directeur Jan Swillens tegen het radioprogramma Argos. Swillens maakt niet bekend tegen welke doelen het gifgas werd ingezet, maar bronnen verklaren tegen Argos dat het om Khan Sheikhoun en Ltamenah gaat. Ingewijden bevestigen de berichtgeving van het onderzoeksprogramma tegen het ANP.

Ltamenah werd iets eerder dan Khan Sheikhoun twee keer met sarin bestookt. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. Beide plaatsen liggen in de noordwestelijke provincie Idlib.

Al eerder meldde het kabinet dat de inlichtingendiensten de identiteit hadden vastgesteld van de personen die betrokken waren bij zenuwgasaanvallen in Syrië in 2016 en 2017. Het was echter nog niet bekend dat deze officieren verantwoordelijk zijn voor de aanval op Khan Sheikhoun.

De gifgasaanval op Khan Sheikhoun was voor de Amerikaanse regering aanleiding om de Syrische luchtmachtbasis Shayrat te bombarderen met kruisraketten. Het Syrische regime van president Bashar Al Assad heeft altijd ontkend verantwoordelijk te zijn. Volgens de VN heeft Al Assad tientallen aanvallen met gifgas laten uitvoeren.