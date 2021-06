Frankrijk schort de gezamenlijke militaire operaties met Mali op naar aanleiding van de staatsgreep in het Afrikaanse land. In een verklaring liet het Franse ministerie van Defensie donderdag weten dat het eerst garanties wil hebben voor de terugkeer naar een burgerregering, voordat de samenwerking kan worden hervat.

De president en premier van Mali werden vorige week afgezet door kolonel en voormalige vicepresident Assimi Goïta. Hij is door het constitutionele hof van Mali tot interim-president uitgeroepen. Het was de tweede coup in negen maanden tijd.

Eerder deze week schorste de Afrikaanse Unie het lidmaatschap van Mali in reactie op de coup. De Unie dreigde ook met sancties als de burgerregering niet wordt hersteld.

Frankrijk, de vroegere kolonisator van Mali, heeft duizenden militairen in het West-Afrikaanse land zitten vanwege de strijd tegen islamitische terreurgroepen.