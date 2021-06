Amerikaanse aanklagers in de staat Minnesota willen dat Derek Chauvin, de witte agent die vorig jaar George Floyd doodde, dertig jaar cel krijgt. Dat is bijna het dubbele van de straf die staat voor de vergrijpen waarvoor hij in april door een jury schuldig werd bevonden. De rechter in de zaak bepaalde echter dat er sprake was van verzwarende factoren en daarom is een hogere straf gepast, stellen de aanklagers.

Chauvin zou onder meer zijn gezagspositie hebben misbruikt en Floyd wreed hebben behandeld door hem geen medische hulp te geven, schreef (pdf) rechter Peter Cahill vorige maand. De ex-agent drukte zijn knie minutenlang op de nek van de zwarte Amerikaan, die op dat moment smeekte om hulp.

Daarnaast zou hij de misdaad hebben gepleegd in groepsverband (er waren nog drie agenten bij betrokken) en waren kinderen getuige van de fatale arrestatie.

Een twaalfkoppige jury bepaalde in april dat Chauvin schuldig was aan alle aanklachten: moord zonder voorbedachte rade, doodslag en doodslag door nalatigheid.

Voor die vergrijpen staat normaal in Minnesota maximaal vijftien jaar, maar als er sprake is van verzwarende factoren kan een rechter besluiten om zwaarder te straffen. Volgens de aanklagers is daar in dit geval sprake van en is een dubbel zo lange gevangenisstraf gepast.

Chauvin krijgt op 25 juni zijn straf te horen. Zijn raadsman Eric Nelson heeft begin mei om een nieuw proces gevraagd, omdat er volgens hem grote fouten zijn gemaakt en zijn cliënt daarom geen eerlijk proces heeft gekregen. Daarover doet de rechter eerder uitspraak.

Advocaat vraagt om voorwaardelijke vrijlating en proeftijd

Nelson diende woensdag een verzoek in bij de rechtbank voor een lagere minimumstraf of een voorwaardelijke vrijlating met proeftijd.

Volgens hem vormt Chauvin geen gevaar voor de maatschappij en is de zaak het gevolg van een "gebroken" systeem. Hij benadrukt dat de ex-agent alle gerechtelijke bevelen heeft opgevolgd toen hij vrij was op borgtocht en dat hij geen strafblad had. Ook zou Chauvin door zijn oude beroep in de gevangenis een doelwit kunnen worden voor andere gevangen.

Drie andere agenten die betrokken waren bij de arrestatie van Floyd worden later dit jaar vervolgd. Op 23 augustus begint het proces tegen Tou Thao (35), J. Alexander Kueng (27) en Thomas Lane (38).