Oppositiepartijen in Israël zijn erin geslaagd een regeringscoalitie te vormen zonder de partij van de huidige premier Benjamin Netanyahu. Daarmee komt er na twaalf jaar een einde aan het premierschap van Netanyahu.

Het akkoord werd bekendgemaakt door Yesh Atid (Toekomstpartij) van oppositieleider Yair Lapid, die later naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe premier wordt. Nationalist Naftali Bennett neemt in eerste instantie het stokje over van Netanyahu.

Een woordvoerder zegt dat president Reuven Rivlin later op woensdag op de hoogte wordt gesteld. De 81-jarige Rivlin wordt zelf volgende maand opgevolgd door Isaac Herzog.

De beoogde coalitie bestaat uit linkse partijen, rechtse partijen en centrumpartijen die het over veel zaken maar moeilijk eens kunnen worden. De coalitie moet nog wel worden goedgekeurd door de Knesset, het parlement.

De nieuwe coalitie kwam na een marathonoverleg op het nippertje rond. Als er voor donderdag geen regeringscoalitie gevormd was, hadden de Israëliërs volgens de wet wederom naar de stembus gemoeten.