De Spaanse politie heeft met hulp van Portugese collega's een bende opgerold die 862 kilo in houtskool opgenomen cocaïne probeerde te smokkelen, meldt Het Laatste Nieuws woensdag. De primeur voor de lokale politie in de regio Castilië en León heeft een straatwaarde van ongeveer 30 miljoen euro.

De bendeleden hadden de cocaïne via een chemisch proces opgelost in houtskool. Volgens de lokale autoriteiten gaat het om een tot nu toe onbekende methode die zeer moeilijk op te sporen is. Zelfs getrainde honden zouden niet in staat zijn de verborgen cocaïne te ontdekken.

De Spaanse politie wist de partij te onderscheppen na langdurig onderzoek in samenwerking met Portugese collega's. Naast de vermoedelijke bendeleider wisten de agenten vier andere verdachten te arresteren. De vangst van 862 kilo cocaïne is volgens de lokale autoriteiten een record.

De 'vermomde' cocaïne werd van de Colombiaanse stad Barranquilla naar Spanje en Portugal verscheept door ondernemingen die beweerden dat ze containers met houtskool importeerden. Eindbestemming van de drugs was een laboratorium in het Spaanse Baskenland, waar de cocaïne van de houtskool zou worden gescheiden om vervolgens verkocht te worden.