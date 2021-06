De Indonesische marine heeft voortijdig de operatie beëindigd om de in april gezonken onderzeeër KRI Nanggala-402 te bergen. Onbekend is hoeveel lichamen zijn geborgen. De zeemacht van het Aziatische land is tot de conclusie gekomen dat een volledige berging niet gaat lukken.

De onderzeeër verging in april bij het eiland Bali. Een reddingsactie had geen succes en alle 53 opvarenden kwamen om. De onderzeeër brak in stukken en die liggen op ongeveer 840 meter diepte.

De autoriteiten hadden al erkend dat het lastig is om volledige vaartuig te bergen, ondanks de hulp van landen uit de regio. De marine erkent nu dat sommige delen van de Nanggala achterblijven op de zeebodem. "De bergingsoperatie is voorbij", zei een woordvoerder.

De Indonesische strijdkrachten verloren op 21 april het contact met de duikboot. Dat leidde tot een race tegen de klok om het vaartuig te vinden voordat de zuurstof aan boord was opgebruikt. Indonesië kreeg bij die zoektocht ook veel hulp uit het buitenland. Toch lukte het uiteindelijk niet de opvarenden te redden.

Experts hadden al gewaarschuwd dat het gespecialiseerde apparatuur zou vereisen om het wrak van de zeebodem te halen. De marine zei eind april dat het keek hoe andere landen dergelijke operaties hadden aangepakt. Een hoge militair opperde toen dat bijvoorbeeld speciale kabels of ballonnen gebruikt zouden kunnen worden om delen van het schip naar het oppervlakte te brengen.