De Russische Senaat heeft een omstreden wetsvoorstel goedgekeurd dat het mogelijk maakt om 'extremisten' te weren uit de politiek. Dat betekent in de praktijk dat leden van kritische oppositieorganisaties straks vermoedelijk niet meer kunnen deelnemen aan verkiezingen.

Volgens de wet kunnen "extremisten en terroristen" voortaan worden geweerd bij verkiezingen. De oppositie beschuldigt de overheid ervan de nieuwe wet voor eigen gewin in te voeren, als een manier om aan de macht te blijven. De eerstvolgende Russische parlementsverkiezingen zijn in september.

Het voorstel is goedgekeurd door 146 senatoren, een stemde tegen en een senator onthield zich van stemmen. Als president Vladimir Poetin de wet ondertekent, wordt het verbod van kracht.

De Russische oppositiegroep Open Rusland besloot zichzelf vorige maand op te heffen uit angst dat de leden zullen worden vervolgd door de Russische autoriteiten, schreef nieuwssite The Moscow Times in mei. Open Rusland kreeg het stempel "onwenselijke organisatie" opgedrukt in 2017.

"We doen dit om strafvervolging te voorkomen", zei directeur Andrei Pivovarov van de oppositiegroep. "Er komen binnenkort verkiezingen aan en de regering is bereid om alles te doen om onafhankelijke politici tegen te werken."

Ook demonstranten lopen risico

Bij de invoering van de wet kunnen niet alleen leden van organisaties van de oppositie worden geweerd van deelname aan verkiezingen, maar ook tienduizenden Russen die hun steun aan oppositieleider Alexei Navalny hebben uitgesproken of geld hebben gedoneerd aan zijn organisatie.

Een rechtbank zou in juni bepalen of de beweging van Navalny een extremistische organisatie is, maar de Russische autoriteiten hebben zijn netwerk van regionale campagnekantoren al op een lijst met extremistische groeperingen gezet. Het gaat om de campagnekantoren van de Kremlin-criticus die in een strafkamp zit. Hij leidt ook een anticorruptiestichting.