De inmiddels tien jaar durende periode van conflicten in Syrië heeft 494.438 mensen het leven gekost, onder wie ruim 150.000 burgers. Dat maakt het Syrische observatorium voor de mensenrechten (SOHR) dinsdag bekend. Het aantal dodelijke slachtoffers is flink groter dan tot nu toe werd aangenomen.

Vanwege verbeterde documentatie en verslaglegging, mogelijk gemaakt door de relatieve rust in het land, werd het dodental naar boven bijgesteld: van zo'n 384.000 bij de laatste telling in maart tot bijna een half miljoen nu.

Onder de ruim 100.000 nieuwe slachtoffers die recentelijk geregistreerd zijn, zijn 42.000 burgers. Het merendeel van hen is volgens het SOHR door marteling in gevangenissen om het leven gebracht.

Sinds het begin van de onrust in Syrië in 2011 is ruim de helft van de bevolking op drift geraakt. Het land telde tien jaar geleden ruim 21 miljoen inwoners. Daar zijn er nu naar schatting nog zo'n 17 miljoen van over.

De afgelopen tien jaar kwamen verschillende groepen in Syrië in opstand tegen het regime van president Bashar Al Assad. Dat begon met protesten die werden aangewakkerd door de Arabische Lente, maar mondde later uit in een sektarisch conflict tussen sjiieten en soennieten. Ook buitenlandse mogendheden mengden zich in de strijd, waaronder Turkije, Iran en Rusland.