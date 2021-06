Israëlische politici die hopen een regeringscoalitie zonder de huidige premier Benjamin Netanyahu en zijn Likud-partij te vormen, hebben hun eindspurt ingezet. De krant Jeruzalem Post bericht dat tijdens het marathonoverleg tussen de partijen veel vooruitgang is geboekt. Ze hebben woensdag tot een minuut voor middernacht (lokale tijd) om een deal te sluiten.

De Israëliërs moeten conform de wet opnieuw naar de stembus als er voor donderdag geen regeringscoalitie van de grond komt. Oppositieleider Yair Lapid zou volgens Israëlische media woensdagochtend al bekend kunnen maken dat hij een regering kan vormen. In het land is het echter inmiddels middag.

De beoogde coalitie zou bestaan uit linkse partijen, rechtse partijen en centrumpartijen die het over veel zaken maar moeilijk eens kunnen worden. Daarna moet het parlement - de Knesset - de nieuwe coalitie binnen zeven dagen goedkeuren tijdens een stemming.

Zo'n regering zou voorlopig het einde betekenen van het premierschap van de conservatieve Netanyahu, die al twaalf jaar onafgebroken aan de macht is. Nationalist Naftali Bennett zou hem naar verluidt mogen opvolgen als premier en later worden afgelost door centrumpoliticus Lapid. Tegenstanders beschuldigen de rechtse Bennett ervan dat hij zijn kiezers verraadt. Hij heeft inmiddels extra beveiliging gekregen.

Lapid en Bennett doen onder meer een beroep op Ra'am, een partij die opkomt voor de rechten van Arabische Israëliërs. Als het lukt een anti-Netanyahu-coalitie te vormen, kan die naar verwachting rekenen op 61 van de 120 parlementszetels. Dat is de kleinst mogelijke meerderheid en dat maakt het samenwerkingsverband erg kwetsbaar.

Isaac Herzog nieuwe president van Israël

De Knesset heeft de zestigjarige Isaac Herzog als nieuwe president gekozen. Herzog is de voormalige leider van de centrumlinkse Arbeidspartij. Hij volgt volgende maand Reuven Rivlin (81) op als staatshoofd.

Herzog kreeg de steun van 87 van de 120 leden van het parlement. Hij versloeg daarmee rivaal Miriam Peretz, schrijft nieuwssite Times of Israël. Herzog wordt het eerste staatshoofd dat de zoon is van een eerdere president. Zijn vader Chaim Herzog had die overwegend symbolische functie in de jaren tachtig en negentig. Zoon Isaac wordt de elfde president van het land.