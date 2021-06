De Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdag op bezoek in Tulsa (Oklahoma) de racistische massamoord van honderd jaar geleden herdacht. Een groep witte mannen doodde toen driehonderd zwarte Amerikanen en verwoestte een rijk stadsdeel. Tienduizend bewoners van de buurt Greenwood raakten dakloos door wat te boek staat als een van de bloedigste slachtingen in de Amerikaanse geschiedenis.

"De hel brak letterlijk los", zei Biden, die ook de bombardementen en verwoesting van kerken memoreerde. Biden kwam naar Tulsa om met overlevenden en nabestaanden te spreken. Hij is de eerste zittende president die Tulsa bezoekt voor de herdenking.

In zijn toespraak prees hij de dapperheid waarmee overlevenden en nabestaanden verhalen vol trauma en geweld vertelden en toonde hij begrip voor de pijn en frustratie van de vele families voor wie gerechtigheid is uitgebleven. Ook ging Biden in op de rol van de racistische Ku Klux Klan, waarmee witte politici en functionarissen hun haat tegen zwarte bewoners verspreidden.

Met de blik op het heden verwees Biden naar raciale discriminatie op de huizenmarkt in de VS, die hij "agressief" wil aanpakken. Ook belooft hij de inkomenskloof waar gekleurde mensen mee kampen te veranderen. Het Witte Huis presenteerde dinsdag een serie maatregelen die daar na jaren van verwaarlozing verandering in moet brengen.

De aanval in Tulsa van 31 mei en 1 juni 1921 werd maandag al herdacht bij een destijds verwoeste kerk, waar burgerrechtenactivisten als dominee Jesse Jackson aan het woord kwamen. Biden riep toen in een verklaring al op tot reflectie met betrekking tot raciale terreur en systematisch racisme.