Israël heeft dinsdag bijna alle maatregelen tegen het coronavirus geschrapt. Door het snel op stoom gekomen vaccinatieprogramma gaan de coronacijfers er al maanden de goede kant op. Het is echter onduidelijk of groepsimmuniteit al is bereikt.

Vanaf dinsdag gelden alleen de mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes en de inreisbeperkingen nog. Verder zijn alle maatregelen afgeschaft. In de horeca geldt bijvoorbeeld geen maximumaantal gasten meer, net als bij andere evenementen zoals optredens.

Israël werkte een tijd lang met een vaccinatiepaspoort waarmee je eerder al toegang kon krijgen tot bijvoorbeeld de horeca als je was ingeënt tegen COVID-19. Dat is nu ook niet meer van kracht: iedereen kan weer volledig deelnemen aan het openbare leven.

Dinsdag werden er slechts vier nieuwe besmettingen gemeld, het kleinste aantal sinds het virus voor het eerst in Israël werd vastgesteld. In januari werden dagelijks zo'n tienduizend besmettingen geregistreerd.

Coronabesmettingen en -doden per week in Israël

Onzeker of Israël groepsimmuniteit heeft bereikt

Ondanks de snelle vaccinatiecampagne is het nog onzeker of Israël groepsimmuniteit heeft bereikt. Op het moment is ongeveer 60 procent van de inwoners volledig gevaccineerd, terwijl waarschijnlijk een hoger percentage nodig is.

Het is mogelijk dat een aanzienlijk deel van de mensen die niet gevaccineerd is antistoffen heeft, aldus Sharon Elroy-Preis van het Israëlische ministerie van Volksgezondheid in gesprek met nieuwssite Ynet. "We weten alleen of het virus niet meer in staat is om van de ene persoon op de andere over te springen wanneer we ook de mondkapjes schrappen."

Naar verwachting duurt het niet meer lang tot dat gebeurt. Ondertussen wordt overlegd of ook kinderen tussen twaalf en vijftien jaar moeten worden gevaccineerd. "De ziekte woedt nog steeds over de wereld, daarom lopen kinderen nog steeds risico."

Israël maakt zich nog grote zorgen over de verschillende coronamutaties. Er gelden strenge regels om Israël binnen te mogen, zoals een verplichte quarantaine waarna een coronatest moet worden afgenomen. Meer dan twee derde van de mensen die het land binnenkomen, houdt zich hier volgens nieuwssite Haaretz echter niet aan.