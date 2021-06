Organisaties uit acht landen, waaronder Nederland, roepen hun regeringen en de NAVO er dinsdag toe op Afghaanse tolken snel te evacueren. Tolken die voor onder meer Nederlandse troepen werkten, lopen gevaar in het steeds onveiligere Afghanistan, schrijft Trouw dinsdag.

Militairen, veteranen en tolken uit acht landen zijn bang dat de Afghaanse tolken die in levensgevaar zijn vanwege hun werk, door westerse troepen worden achtergelaten. Twee Nederlandse militaire vakbonden, VBM en AFMP, ondertekenen de brief die dinsdag naar onder anderen demissionair premier Mark Rutte en de secretaris-generaal van de NAVO gaat.

Sinds 2019 is er een regeling die de komst van de Afghaanse tolken naar Nederland moet bespoedigen, maar die heeft maar in beperkte mate effect gehad.

Over honderd dagen zullen alle internationale troepen Afghanistan verlaten hebben, en dus is er haast geboden bij het in veiligheid brengen van mensen, schrijven de zeventien organisaties.

De NAVO beloofde dat de terugtrekking van de troepen ordelijk, goed gecoördineerd en overwogen zal verlopen. Die belofte dreigt nu gebroken te worden, staat in de brief.

Nederland loopt achter door procedure

Andere landen van de coalitie zijn al bezig met een grootschalige evacuatie van hun Afghaanse personeel. Frankrijk, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben deze maand besloten honderden Afghanen snel te evacueren, waarna ze hun asielprocedure buiten Afghanistan kunnen doorlopen.

Nederland loopt achter doordat het vooralsnog wil dat Afghanen de procedure grotendeels doorlopen in de hoofdstad Kaboel. De militaire vakbonden maken zich zorgen omdat de procedure lang duurt en mensen meermaals heen en weer moeten reizen met originele documenten.