Andrej Pivovarov, de leider van de prodemocratische organisatie Open Rusland, is maandagavond gearresteerd. Hij werd in Sint-Petersburg door de Russische veiligheidsdienst FSB uit een vliegtuig gehaald dat vlak voor het opstijgen werd gestopt. De oppositieleider was onderweg naar Warshau. Dat meldt het Twitter-account van Pivovarov.

Vorige week kondigde Pivovarov nog de opheffing van Open Rusland aan. De prodemocratische organisatie, die was aangemerkt als 'onwenselijk', hoopte op die manier leden te beschermen van vervolging.

Pivovarov zou verdacht worden van het leiden van een 'ongewenste' organisatie. Lidmaatschap van zo'n organisatie is sinds 2015 een strafbaar feit in Rusland. Volgens Pivovarov's Twitter-account is de oppositieleider inmiddels verhoord. Als hij veroordeeld wordt, kan hij een celstraf tot zes jaar krijgen.

Op Pivovarov's Twitter-account is ook een video te zien van een huiszoeking bij zijn appartement en een foto van de oppositieleider in handboeien.

Open Rusland werd gefinancierd door de voormalige oligarch Michail Chodorkovski die tien jaar lang gevangen zat in Rusland, waarna hij naar Londen vluchtte om van daaruit de Russische oppositie te steunen.