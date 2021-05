Giovanni Brusca, een van de meest beruchte Siciliaanse maffialeden ooit, is maandag door de Italiaanse autoriteiten vrijgelaten uit de gevangenis. Hij zat sinds 1996 een levenslange celstraf uit voor de moord op onderzoeksrechter Giovanni Falcone in 1992.

Falcone was in de jaren tachtig verantwoordelijk voor vele processen tegen en veroordelingen van Siciliaanse maffiosi, tot aan hoge bazen aan toe. Hij werd in 1992 samen met zijn vrouw en drie beveiligers vermoord nadat de maffia explosieven onder een snelweg hadden aangebracht en die tot ontploffing brachten toen de auto van Falcone eroverheen reed.

Brusca, bekend als 'het Zwijn van Palermo', werd vier jaar na de moordaanslag gearresteerd en veroordeeld tot levenslang. Hij zou de persoon zijn geweest die op de knop drukte waarmee de explosieven tot ontploffing gebracht werden.

De inmiddels 64-jarige Brusca hield in eerste instantie de beruchte omerta (zwijgplicht) van de Siciliaanse maffia in stand, maar heeft sinds 2001 toegegeven namens de zogenoemde 'Cosa Nostra' tussen de tweehonderd en driehonderd moorden uitgevoerd te hebben.

De ex-maffioso komt volgens de Italiaanse politie na 25 jaar vrij omdat hij heeft meegewerkt aan verder onderzoek naar de maffia. Brusca moet zich wel op afgesproken tijden melden bij de politie en reclassering en mag vier jaar lang geen alcohol drinken.