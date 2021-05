Het Internationale Atoomenergie Agentschap (IAEA), de atoomwaakhond van de Verenigde Naties (VN), is bezorgd over het feit dat waarnemers worden tegengewerkt bij het inspecteren van het atoomprogramma van Iran.

De atoomwaakhond stelt in een maandag verschenen rapport dat Iran al maanden niet voldoet aan de voorwaarden van het in 2015 aangenomen atoomakkoord. Sinds eind februari hebben onafhankelijke waarnemers geen volledige toegang tot informatie over de vondst, opslag en bewerking van uranium in het land.

Zo geeft Iran al maanden geen uitleg over de uraniumsporen die door IAEA-inspecteurs op drie plekken in het land werden gevonden. Die plaatsen waren door de Iraanse atoomenergieautoriteiten niet opgegeven als locaties waar logischerwijs uranium aanwezig zou kunnen zijn.

Ook krijgen de inspecteurs geen of slechts gedeeltelijke toegang tot Iraanse nucleaire faciliteiten.

De baas van de IAEA, Rafael Grossi, hoopte dat er uitleg zou komen en voorkwam daarom eerder dat het bestuur van de IAEA felle kritiek op Teheran zou uiten. Nu klaagt de IAEA dan toch over de Iraanse geheimzinnigheid.

Ondanks de gebrekkige toegang tot informatie schat het IAEA dat Iran momenteel zestien keer de volgens het akkoord toegestane hoeveelheid verrijkt uranium in bezit heeft.

Gebrek aan medewerking Iran zet verhoudingen verder op scherp

In april vond er nog een ontploffing plaatsvond bij een nucleaire installatie in Iran. Begin dit jaar kondigde het land aan de intentie te hebben om meer uranium te gaan verrijken, tegen de regels van het eerdere akkoord in.

Sommige landen, zoals Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en de VS, vrezen dat Iran een atoomwapen ontwikkelt, maar het land zegt die intentie niet te hebben.

Het tussentijdse rapport kan tot nieuwe wrijvingen leiden tussen met name Iran en de westerse mogendheden. Die grote landen proberen samen met China en Rusland het internationaal akkoord met Iran over de nucleaire projecten van dat land uit 2015 nieuw leven in te blazen.

Het akkoord was gestrand omdat de toenmalige Amerikaanse president Trump het in 2018 opzegde en Iran meer sancties oplegde. Iran probeert de huidige Amerikaanse president Joe Biden met het gebrek aan medewerking onder druk te zetten om die sancties weer op te heffen.