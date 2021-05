Chinese koppels mogen volgens nieuwe regels maximaal drie kinderen hebben, één meer dan nu het geval is. Dat is maandag besloten op een zitting van het politbureau onder voorzitterschap van president Xi Jinping, meldt staatspersbureau Xinhua.

Met het besluit wordt gereageerd op de vergrijzing van de Chinese populatie. Daarnaast worden er ook steeds minder mensen geboren.

In de jaren zeventig werd in China de eenkindpolitiek ingevoerd, wat inhield dat ieder stel maar één kind mocht krijgen. Die regel werd ingevoerd om te voorkomen dat de bevolking in rap tempo zou groeien. In 2015 kwam definitief een einde aan deze maatregel.