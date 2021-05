De Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) heeft zondag het lidmaatschap van Mali geschorst vanwege de militaire staatsgreep die in het land heeft plaatsgevonden. De unie eist dat Mali snel democratisch wordt.

Eerder deze week werden de president en de premier afgezet door kolonel Assimi Goita, die door het constitutionele hof van Mali tot interim-president is verklaard. Goita beweert dat de verkiezingen van 2022 in het land wel doorgaan.

De vijftien lidstaten van ECOWAS hielden zondag een spoedtop in de Ghanese hoofdstad Accra. Het doel van de top was om met een reactie te komen op de gebeurtenissen in Mali. De West-Afrikaanse landen vrezen dat de coup de geplande verkiezingen in het land in de weg staat. Goita was zelf ook bij de top aanwezig, maar heeft nog geen reactie gegeven.

ECOWAS heeft geen verdere sancties tegen Mali aangekondigd. Ook hebben de lidstaten de interim-president niet opgeroepen af te treden. Wel willen de landen dat er een nieuwe premier wordt genomineerd en dat er een nieuwe regering wordt gevormd om door te gaan met de machtsoverdracht.

Overgangsregering omver geworpen door het leger

De vorige overgangspresident Bah Ndaw en premier Moctar Ouane werden maandag door militairen gevangengenomen en werden donderdag pas vrijgelaten nadat ze ontslag hadden genomen. De twee gaven leiding aan de overgangsregering die de macht weer bij civiele machthebbers moet terugbrengen.

Goita bekende na de arrestaties van Ndaw en Ouane dat hij het bevel had gegeven om hen op te pakken. Ze zouden nieuwe ministers hebben gekozen zonder dat met de legerleider te overleggen.

In augustus wierp het leger de regering van president Ibrahim Boubacar Keïta omver. Keïta werd afgezet door jonge legerofficieren na massale protesten tegen de corruptie van de regering en het onvermogen een einde te maken aan het geweld van jihadistische militanten in het Sahel-land.