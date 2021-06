De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft nog geen signalen ontvangen dat de dreiging rondom de voortvluchtige militair Jürgen C. in België volledig verdwenen is. Dat zei ze zondag in het televisieprogramma De Zevende Dag.

"Het duurt lang", aldus Verlinden. "Ik denk dat we met z'n allen hadden gehoopt dat we sneller duidelijkheid zouden krijgen in dit dossier."

"Er is geen reden om te panikeren. Alle signalen die we krijgen worden geanalyseerd en men gaat op basis daarvan bepaalde veiligheidsmaatregelen nemen. De dreigingen die hij heeft geuit zijn niet min, ze waren zeer gewelddadig en hij had daar ook een aantal voorbereidingen voor getroffen."

C. is sinds 17 mei voortvluchtig. De Belgische autoriteiten zien hem in staat tot moord. De 46-jarige korporaal heeft extreemrechtse sympathieën en had zware wapens meegenomen uit een legermagazijn.

Zondag werd opnieuw gezocht in het dorp Lanklaar, waar ook zaterdag al een zoekactie plaatsvond naar de militair. Volgens Het Laatste Nieuws zijn er meerdere leger- en politievoertuigen het bos bij het dorpje ingereden en is ook een politiehelikopter ingezet.

Belgische viroloog zou een van C.'s doelwitten zijn

In een brief maakte C. kenbaar dat hij het gemunt heeft op virologen en "het regime". De Belgische viroloog Marc Van Ranst zou een van zijn doelwitten zijn.

De autoriteiten lieten donderdag weten ervan uit te gaan dat C. nog leeft. Verschillende zoekacties in onder meer het Nationaal Park Hoge Kempen, een natuurgebied vlak bij de Nederlands-Limburgse grens, leverden tot nu toe echter niets op.

Zaterdagavond doorzochten politie en militairen nog de Lanklaarderbossen in de Belgische provincie Limburg en ook in de nacht van zaterdag op zondag werd volgens het federaal parket nog naar C. gezocht. Dat gebeurde in het gehucht Stalken in de gemeente Zutendaal. Speciale politie-eenheden werden bijgestaan door een helikopter. Ook deze zoekacties hadden geen resultaat.