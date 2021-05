Bij een concert in Hialeah, een voorstad van Miami, zijn zondag zeker twee doden gevallen en meer dan twintig mensne gewond geraakt. Drie zwaargewapende personen zouden de concertgangers hebben opgewacht, waarna ze het vuur openden.

De lokale politiedirecteur Freddy Ramirez spreekt van een willekeurige, afschuwelijke daad. "Dit zijn koelbloedige moordenaars die besloten op een grote groep mensen te schieten. Ik betuig mijn medeleven aan de families van de slachtoffers."

De schietpartij vond plaats bij een feestzaal in het westen van de stad. Slachtoffers zijn naar diverse ziekenhuizen vervoerd. Op sociale media zijn beelden te zien van de grote politiemacht die aanwezig is.

Voor zover bekend zijn er nog geen arrestaties verricht. "We willen de schutters berechten", aldus Ramirez.

Afgelopen vrijdag vond ook een schietpartij in Miami plaats, waarbij één dode en zes gewonden vielen. Twee dagen daarvoor schoot een man in het Californische San José in het openbaarvervoerbedrijf waar hij werkte negen mensen dood, waarna hij zichzelf van het leven beroofde. Afgelopen zondag vielen twee doden en veertien gewonden bij een schietpartij in North Charleston in de Amerikaanse staat South Carolina.