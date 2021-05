De drie mannen die woensdag werden aangehouden in verband met een kabelbaanongeluk in Noord-Italië, waarbij veertien mensen om het leven kwamen, zijn vrijgelaten. Twee van de drie opgepakte managers van het bedrijf dat de kabelbaan beheerde, mochten vertrekken. Een van hen wordt onder huisarrest geplaatst, melden Italiaanse media.

Afgelopen zondag stortte een cabine na een kabelbreuk neer bij de berg Mottarone.

De vijfjarige Eitan uit Israël was de enige overlevende. Onder de veertien doden waren zijn ouders, broer en overgrootouders. Het jongetje kwam donderdag weer bij bewustzijn en mag binnenkort de intensive care verlaten.

Italiaanse aanklagers verdenken de drie managers van nalatigheid en houden hen verantwoordelijk voor de dood van de slachtoffers. Zij zouden een noodrem, die al langer voor problemen zorgde, buiten werking hebben gesteld.

Volgens het dagblad La Stampa oordeelde de rechter zaterdag dat er geen reden was om de drie mannen langer in de gevangenis te houden, aangezien ze niet kunnen vluchten en er geen risico is dat er met bewijs wordt geknoeid.