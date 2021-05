De Amerikaanse regering heeft nieuwe sancties tegen Belarus aangekondigd. Dat land dwong een vliegtuig met dissident Roman Protasevich aan boord afgelopen zondag tot landen, om hem vervolgens op te pakken. Een woordvoerder van de Amerikaanse president Joe Biden noemde dat "een directe schoffering van alle internationale normen".

De nieuwe sancties van Washington zijn gericht tegen negen Belarussische staatsbedrijven. Ook worden meerdere personen uit de entourage van president en dictator Alexander Lukashenko door de sancties geraakt.

Een woordvoerder van Biden sloot meer strafmaatregelen tegen de voormalige Sovjetrepubliek niet uit. "We roepen Lukashenko ertoe op een geloofwaardig internationaal onderzoek naar de gebeurtenissen van 23 mei toe te staan."

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft ondertussen niet afgeraden over Belarus te vliegen. De FAA dringt er enkel op aan "uiterst voorzichtig te zijn met het vliegen van passagiers over dat land". Voor vrachtvluchten geldt helemaal geen waarschuwing.

Een belangrijke reden om het vliegverkeer buiten het sanctiebeleid te houden, is dat veel vluchten naar Rusland over Belarus gaan. Om de vluchtroute te kunnen wijzigen, moet Moskou om toestemming worden gevraagd. De Russische luchtvaartautoriteiten hebben enkele toestellen al niet toegestaan de vliegroute om Belarus heen te leggen, waardoor de vlucht kwam te vervallen.

Zorgen over lot dissidente journalist

Belarussische media meldden dat de 26-jarige Protasevich donderdag voor het eerst werd bezocht door zijn advocaat. Die zei na afloop alleen dat haar cliënt "opgewekt, positief en gelukkig" was.

Over de gezondheid van Protasevich leven internationaal en bij de Belarussische oppositie veel zorgen. Zijn ouders, die in Polen in ballingschap leven, zeiden eerder dat hun zoon zwaar is toegetakeld, naar aanleiding van een videobekentenis door de journalist, die overduidelijk onder dwang werd afgelegd.