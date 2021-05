Vijf oud-agenten zijn door de rechtbank in Moskou veroordeeld tot celstraffen wegens het plaatsen van drugs in de tas en de woning van een onderzoeksjournalist. De arrestatie van het slachtoffer in juni 2019 leidde tot grote verontwaardiging.

Ivan Golunov deed voor de onafhankelijke nieuwssite Meduza onderzoek naar onder meer corruptie. Hij zat enkele dagen vast vanwege vermeend drugsbezit, voordat de aanklacht tegen hem werd ingetrokken vanwege gebrek aan bewijs. Golunov verklaarde zelf dat de beschuldigingen tegen hem politiek gemotiveerd waren. Zijn werkgever sprak van een wraakactie.

In diezelfde maand ontsloeg president Vladimir Poetin twee hoge politiefunctionarissen. De vijf agenten die Golunov hadden gearresteerd, werden een half jaar later ontslagen en vastgezet. Zij werkten voor de drugshandhavingseenheid. Ze hebben celstraffen van vijf tot twaalf jaar opgelegd gekregen.

Golunov, die bij een veroordeling tot twintig jaar celstraf kon krijgen, zegt "tevreden" te zijn met het vonnis van de rechtbank. "Mij is gerechtigheid beloofd. De eerste stap is voltooid." De prominente journalist voegt daaraan toe dat het brein achter de actie tegen hem moet worden gestraft.

Critici van het Kremlin beweren dat drugsverdenkingen in Rusland vaker worden gebruikt om activisten of andere tegenstanders de mond te snoeren. De zaak van Golunov is ongebruikelijk, want het komt niet vaak voor dat veiligheidsdiensten hun fouten erkennen en verantwoordelijken daarvoor straffen.