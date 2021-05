Duitsland heeft vrijdag voor het eerst erkend dat het aan het begin van de vorige eeuw genocide heeft gepleegd in Namibië. Berlijn heeft donderdag al meer dan 1 miljard euro voor hulpprojecten in het Zuidwest-Afrikaanse land toegezegd.

"We zullen vanaf nu officieel naar deze gebeurtenissen verwijzen als wat ze waren vanuit het hedendaagse perspectief: genocide", zei minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas in een verklaring. Die werd uitgevaardigd ter ere van een akkoord met Namibië na vijf jaren onderhandelen.

"Als een gebaar van erkenning voor het onmetelijke leed dat de slachtoffers is aangedaan, willen we Namibië en de nakomelingen van de slachtoffers ondersteunen met een substantieel opbouw- en ontwikkelingsprogramma ter waarde van 1,1 miljard euro", aldus Maas.

De regering van Namibië laat weten de erkenning van de genocide te verwelkomen. Het is de "eerste stap in de goede richting", aldus een woordvoerder van president Hage Geingob. Geingob gaat de komende weken met de getroffen gemeenschappen in gesprek om de afspraken met Duitsland uit te werken.

Namibië was van 1884 tot 1915 een kolonie van het Duitse keizerrijk. Tussen 1904 en 1908 werden duizenden mensen uit de etnische Herero- en Nama-groepen omgebracht door koloniale troepen nadat de volkeren in opstand waren gekomen tegen het Duitse koloniale bewind. Overlevenden werden de woestijn in gedreven, waar velen in concentratiekampen werden opgesloten. Daar stierven veel Herero en Nama aan uitputting, kou en ondervoeding. Volgens historici werden 65.000 van de 85.000 Herero en minstens de helft van de 20.000 Nama omgebracht.

De Duitse regering heeft in het verleden al "morele verantwoordelijkheid" op zich genomen voor de gruweldaden in Namibië, die door een minister al eens als genocide waren aangeduid. Uit angst voor compensatieclaims heeft Berlijn tot voor kort echter geen verontschuldigingen willen aanbieden.