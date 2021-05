Medeoprichter Patrisse Cullors vertrekt per direct bij de Black Lives Matter-beweging. Dat vertelt Cullors vrijdag in gesprek met persbureau AP. Cullors begon de beweging acht jaar geleden met Alicia Garza en Opal Tometi. Black Lives Matter groeide in enkele jaren uit tot een van de grootste bewegingen wereldwijd.

Cullors stond de laatste zes jaar aan het roer van de beweging, schrijft AP. De 37-jarige kunstenares stelt dat ze zich wil focussen op andere projecten, zoals haar nieuwe boek en een deal die zij met Warner Bros. heeft gesloten. Haar eerste televisieserie verschijnt in juli.

"Ik heb structuur aangebracht en steun gecreëerd voor de Black Lives Matter-beweging", aldus Cullors. "Dit voelt als het juiste moment om op te stappen." Deze vrijdag zal haar laatste dag zijn als eindverantwoordelijke.

De Black Lives Matter-beweging werd opgericht als reactie op politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Aanleiding voor de oprichting was de vrijspraak van een agent in 2013 die betrokken was bij de dood van de ongewapende zeventienjarige Trayvon Martin. Een jaar later werden de leus en de beweging nationaal bekend, toen Black Lives Matter het boegbeeld werd voor de protesten in de VS na de dood van opnieuw twee ongewapende zwarte mannen.

Vorig jaar kwam de organisatie opnieuw volop in het nieuws, toen wereldwijd protestacties werden georganiseerd na de dood van George Floyd. Hij overleed nadat een witte agent bijna negen minuten zijn knie in nek drukte. De agent is inmiddels schuldig bevonden aan moord op Floyd.

Critici trekken privévermogen Cullors ten onrechte in twijfel

Cullors stelt in gesprek met AP dat ze al een jaar twijfelde over een vertrek uit Black Lives Matter. Recente kritiek op haar privévermogen heeft daar niets mee te maken, aldus Cullors. Vorige maand werd bekend dat de Amerikaanse in totaal vier huizen heeft, waaronder een 1,4 miljoen dollar (1,1 miljoen euro) kostende villa nabij Malibu.

Cullors werd beschuldigd van het opstrijken van een riant salaris bij de beweging, maar die claims zouden zijn weerlegd. Desondanks willen critici en diverse zwarte activisten onderzoeken of Cullors de beweging heeft gebruikt voor privédoeleinden. Vorig jaar haalde Black Lives Matter ruim 90 miljoen dollar (bijna 74 miljoen euro) op met protestacties.

"Extreemrechts probeert mij onderuit te halen, maar ik onderneem geen actie op basis van hun uitspraken", besluit Cullors.