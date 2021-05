Het parlement van Hongkong heeft donderdag goedkeuring gegeven aan hervorming van het kiessysteem in de stad. De wijziging is bedoeld om het gezag van China over de metropool te versterken. Burgers mogen bij parlementsverkiezingen minder parlementariërs rechtstreeks kiezen. Bovendien maakt de wet het mogelijk om kandidaten met onvoldoende patriottisme voor China te weren.

Burgers mogen bij parlementsverkiezingen in Hongkong straks nog maar twintig volksvertegenwoordigers rechtstreeks kiezen, terwijl dat er voorheen 35 waren. Het aantal parlementszetels wordt uitgebreid van zeventig naar negentig, waarvan er veertig worden gevuld door een commissie die ook de regeringsleider kiest. De leden van de kiescommissie worden op 19 september gekozen, de parlementsverkiezingen volgen drie maanden later.

De wet roept verder een nieuw orgaan in het leven dat kandidaten onder de loep neemt. Wie onvoldoende patriottisme voor China toont, wordt geweerd.

De in China voorbereide plannen werden met veertig stemmen voor en twee tegen aangenomen. De pro-Chinese regering in Hongkong heeft het afgelopen jaar in het parlement nauwelijks tegenstand gehad, nadat prodemocratische afgevaardigden uit protest waren opgestapt.

Het zijn de ingrijpendste hervorming van het kiessysteem in de stad sinds 1997, toen het Verenigd Koninkrijk Hongkong overdroeg aan de communistische Volksrepubliek.

China verbreekt belofte

China stelt dat de electorale veranderingen zijn bedoeld om "mazen en tekortkomingen" uit de wet te halen. Dat moet protesten als in 2019 voorkomen en zeker stellen dat alleen "patriotten" de stad van 7,5 miljoen inwoners besturen.

China beloofde in 1997 dat Hongkong nog een halve eeuw een autonome status zou krijgen, maar die beloften zijn volgens westerse landen nu gebroken.

De Verenigde Staten veroordeelden de stap als een ondermijning van Hongkongs democratische instellingen, politieke stabiliteit en inspraak van burgers. Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken riep de autoriteiten in Hongkong en Peking op mensen die zijn aangeklaagd op grond van een zeer strenge veiligheidswet vrij te laten en de aanklachten te laten vallen.