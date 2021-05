Het kind dat de ramp met een kabelbaan in Italië overleefde, is weer bij bewustzijn en mag binnen enkele dagen de intensive care verlaten. De vijfjarige Eitan uit Israël "praat met zijn tante en kijkt weer om zich heen", maakte het ziekenhuis in Turijn bekend. Hij was de enige persoon in de cabine die het drama overleefde.

De kleuter zat in een cabine die afgelopen zondag bij de berg Mottarone omlaag stortte na een kabelbreuk. Er vielen veertien doden, onder wie de ouders, broer en overgrootouders van Eitan.

De eerste uitvaartplechtigheden voor slachtoffers vonden donderdag plaats in Italië en Israël. Ook in het thuisland van Eitan wordt meegeleefd met de jongen. Vriendjes van school hebben hem een kleurrijk knutselwerk gestuurd met hun handafdrukken.

De zus van de vader van Eitan heeft zich inmiddels over de kleuter ontfermd. "Hij is in goede handen", zei de burgemeester van Stresa, het vertrekpunt van de kabelbaan.

De ramp leidde in Italië tot geschokte reacties. De autoriteiten hebben inmiddels drie managers opgepakt van het bedrijf dat de kabelbaan beheerde. Zij zouden een noodrem buiten werking hebben gesteld die al langer voor problemen zorgde.

"Ze kozen ervoor de levens van anderen in gevaar te brengen voor hun eigen gewin", zei de hoofdaanklager tegen de krant La Stampa. De verdachten hangen volgens het Openbaar Ministerie de "allerhoogste straffen" boven het hoofd als ze schuldig worden bevonden.