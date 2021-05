De Russische oppositiegroep Open Rusland heft zichzelf op uit angst dat de leden zullen worden vervolgd door de Russische autoriteiten, schrijft nieuwssite The Moscow Times.

De Russische politie arresteerde in maart ongeveer 150 mensen tijdens een bijeenkomst van onafhankelijke en oppositionele politici in Moskou. Het evenement was georganiseerd door Andrei Pivovarov, de uitvoerend directeur van Open Rusland.

Open Rusland maakt zich zorgen over wetgeving die nu wordt behandeld door het parlement. Die voorziet in een strengere aanpak van Russen die "onwenselijke" organisaties steunen. Open Rusland kreeg dat stempel in 2017.

"We doen dit om strafvervolging te voorkomen", zei directeur Andrei Pivovarov van de oppositiegroep. "Er komen binnenkort verkiezingen aan en de regering is bereid om alles te doen om onafhankelijke politici tegen te werken."

Kremlin ontkent politieke tegenstanders te weren

Het Kremlin ontkent dat het probeert om tegenstanders van het politieke toneel te weren. De woordvoerder van president Vladimir Poetin zei dat het wel goed zit met de pluriformiteit in de Russische politiek.

Toch maken ook andere oppositiegroepen zich zorgen. Het politieke netwerk van oppositieleider Alexei Navalny besloot onlangs ook al om zichzelf op te heffen. De autoriteiten willen die groep op een lijst met extremistische organisaties zetten.

Open Rusland opgericht door verbannen Kremlin-criticus

Open Rusland is opgericht door de verbannen Kremlin-criticus Mikhail Khodorkovsky. De voormalige olietycoon raakte in 2005 zijn macht en het grootste deel van zijn vermogen kwijt toen hij in 2005 werd veroordeeld voor belastingontduiking en fraude.

Khodorkovsky werd naar een strafkamp in de noordelijke regio Karelië gestuurd. Na zijn vrijlating leeft hij in ballingschap in onder meer Zwitserland.