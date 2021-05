Belgische politieagenten en militairen zijn donderdagochtend opnieuw naar het Nationaal Park Hoge Kempen getrokken om te zoeken naar de voortvluchtige militair Jürgen Conings. Het is niet bekendgemaakt op basis waarvan de zoektocht wordt hervat.

De 46-jarige zwaargewapende Conings zou het gemunt hebben op "virologen en het regime". Zijn auto werd vorige week aangetroffen in de omgeving van de zoeklocatie, samen met vier raketwerpers die uit een kazerne waren ontvreemd. Het is onduidelijk of er donderdag nieuwe aanwijzingen zijn gevonden in de zaak.

Conings is een schietinstructeur die extreemrechtse sympathieën zou hebben. Hij staat bij de militaire inlichtingendienst zelfs bekend als gevaarlijk. Er wordt gevreesd dat de man die in Afghanistan heeft gediend, aanslagen beraamde.

Hij liet meerdere afscheidsboodschappen achter in de auto, waaruit behalve dreigementen ook zelfmoordplannen blijken. De Belgische politie had volgens de plaatselijke media geen aanwijzingen dat Conings de Nederlandse grens is overgestoken en er is met een enorme mankracht vergeefs naar hem gezocht in de bossen van de Hoge Kempen.

Ondergedoken viroloog Van Ranst confronteert aanhangers militair

Conings zou het in het bijzonder gemunt hebben op de Vlaamse viroloog Marc Van Ranst, die al tien dagen ondergedoken zit met zijn gezin. In de nacht van dinsdag op woensdag liet de viroloog van zich horen in een chatgroep met aanhangers van Conings.

Hij schreef dat hij teleurgesteld was over "de creativiteit die hier opborrelt". "Niveau nihil, maar ja, wat hadden we verwacht van een groepje terroristenondersteunders", aldus Van Ranst. In een reactie aan VRT laat hij donderdag weten dat zijn actie "niet slim" was.