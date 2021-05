Bij een schietpartij op een lightrailremise in de Amerikaanse stad San José in de staat Californië zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten gewond. De schutter, van wie het motief nog onbekend is, is ook omgekomen.

De verdachte stak woensdagochtend (lokale tijd) eerst zijn huis in brand en reed toen naar een vakbondsbijeenkomst van een lokale vervoerder. Daar begon hij om zich heen te schieten, meldt de Los Angeles Times op basis van de politie.

De hulpdiensten zeggen dat het aantal slachtoffers mogelijk nog oploopt. De politie bevestigt tegenover de krant dat de schutter dood is, maar ging niet in op de doodsoorzaak van de man.

Bronnen zeggen tegen de Los Angeles Times dat de verdachte, een vijftigjarige man, vermoedelijk zelfmoord heeft gepleegd. In zijn huis zouden meerdere wapens en munitie zijn gevonden.

Op de werf waar de schietpartij plaatsvond, worden lightrailtreinen gestald en onderhouden. De slachtoffers zouden medewerkers van de Valley Transportation Authority (VTA) zijn. De VTA verzorgt naast het lightrailnet ook busvervoer in de regio.