De Malinese president Bah Ndaw en premier Moctar Ouane treden af, maakt een woordvoerder van vicepresident en legerleider Assimi Goïta woensdag bekend. Het tweetal werd dinsdag door het leger gevangengezet op een militaire basis buiten de hoofdstad Bamako.

Ndaw en Ouane kwamen vorig jaar aan de macht als onderdeel van een overgangsregering. Die werd ingesteld na een militaire staatsgreep onder leiding van Goïta. De vicepresident deed opnieuw een greep naar de macht, omdat Ndaw en Ouane aan het leger gelieerde ministers hebben ontslagen.

"De onderhandelingen over de vrijlating van de president en de premier en over de vorming van een nieuwe regering zijn in volle gang", aldus een woordvoerder van Goïta.

Lokale media melden dat de junta van plan is de grenzen te sluiten en een avondklok in te stellen. In Mali is het al lange tijd onrustig door jihadistische bendes die dorpen, steden en legerbases aanvallen.

De VN-Veiligheidsraad overlegt woensdag over de situatie in het Afrikaanse land. Veel internationale leiders hebben al om de vrijlating van de president en premier gevraagd.